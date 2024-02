Kompliment an alle Mitesco-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Mitesco liegt der RSI7 aktuell bei 13,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 17,74 an, dass Mitesco überverkauft ist. Insgesamt erhält das Mitesco-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mitesco. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der aktuelle Kurs der Mitesco-Aktie von 0,43 USD liegt mit +22,86 Prozent Entfernung vom GD200 (0,35 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,09 USD auf, was einem Abstand von +377,78 Prozent entspricht. Unter dem Strich wird der Kurs der Mitesco-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei einer Dividende von 0 % ist Mitesco im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (92,27 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 92,27 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.