Kompliment an alle Miricor-Anleger!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Miricor liegt bei 20, was im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 31,69 einen unterdurchschnittlichen Wert von etwa 37 Prozent darstellt. Aufgrund dieser fundamentaler Kriterien wird Miricor als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Miricor eine beachtliche Performance von 56,15 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt um -6,37 Prozent fielen. Somit übertrifft Miricor den Branchendurchschnitt um +62,53 Prozent und weist eine Outperformance auf. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 3,41 Prozent verzeichnete, liegt Miricor mit einer Überperformance von 52,74 Prozent weit darüber. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Ebenso zeigt sich, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger über das Unternehmen diskutierten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung der Miricor-Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Miricor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,39 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,52 HKD, was einem Unterschied von +9,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (1,44 HKD) liegt der letzte Schlusskurs mit +5,56 Prozent darüber, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Miricor somit eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.