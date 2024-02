Kompliment an alle Microlise-Anleger!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Microlise-Aktie ein neutraler Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Microlise-Aktie beträgt 94,12, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 34,53, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen die Microlise-Aktie überwiegend neutral bewertet, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Nach Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Microlise. Es liegen 1 Kauf-, 0 Neutral- und 0 Verkaufsempfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 255 GBP, was einer potenziellen Kursentwicklung von 101,58 Prozent entspricht. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zur Einstufung "Gut".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Microlise-Aktie mit 126,5 GBP derzeit +15,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +9,96 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.