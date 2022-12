Kompliment an alle Meta Platforms-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Am 17.12.2022, 11:42 Uhr notiert die Aktie Meta Platforms mit dem Kurs von 119.43 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Unsere Analysten haben Meta Platforms nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Meta Platforms wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Buy" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Meta Platforms auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Meta Platforms-Aktie ein Durchschnitt von 164,12 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 119,43 USD (-27,23 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 115,63 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,29 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Meta Platforms ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Meta Platforms erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Meta Platforms-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 25 Buy, 6 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Meta Platforms vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 300,21 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 151,37 Prozent erzielen, da sie derzeit 119,43 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

