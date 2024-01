Kompliment an alle Meta-Anleger!

Die Finanznachrichten für das Unternehmen Pathward zeigen eine gemischte Bewertung. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0,4 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,98 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf Analysteneinschätzungen erhält das Unternehmen eine durchschnittliche Bewertung von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 58 USD, was einem potenziellen Anstieg um 13,15 % entspricht. Auch im Branchenvergleich zeigt sich Pathward mit einer Rendite von 14,02 % im Vergleich zu ähnlichen Finanzunternehmen als stark. Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein positives Anleger-Sentiment.

