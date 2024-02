Kompliment an alle Marks and Spencer-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Der Aktienkurs von Marks & Spencer hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 70,28 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über dem Durchschnitt von 67 Prozent. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Multiline-Einzelhandel"-Branche von 3,3 Prozent erzielt Marks & Spencer mit 66,98 Prozent eine bemerkenswerte Performance. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marks & Spencer bei 11,98, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,95 liegt. Dies weist auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von Marks & Spencer beträgt 0,35 Prozent, was 3,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,56 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 4 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im vergangenen Monat gab es 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 242,86 GBP, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Marks & Spencer-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.