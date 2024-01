Kompliment an alle Macy's-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Macy's wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des 25-Tage-RSIs bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 81,67 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist Macy's auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Macy's daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurde Macy's von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Macy's mittlerweile bei 15,03 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 18,98 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +26,28 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 16,38 USD, was einer +15,87 Prozent Distanz entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Macy's daher die Gesamtnote "Gut".

Die Analysten sehen Macy's insgesamt neutral, da es 1 Kaufempfehlung, 4 Neutralbewertungen und 1 Schlechteinstufung gab. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 24,5 USD, was eine erwartete Entwicklung von +29,08 Prozent bedeutet und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zur Gesamteinstufung "Gut".