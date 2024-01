Kompliment an alle MRC Global-Anleger!

Die technische Analyse der Mrc Global-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 9,99 USD, während der aktuelle Kurs bei 10,68 USD liegt, was einer Abweichung von +6,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein aktueller Wert von 10,62 USD, was einer Abweichung von +0,56 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Mrc Global derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mrc Global-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (68,97 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (45,71 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist Mrc Global aus unserer Sicht unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,29 im Vergleich zum Branchen-KGV von 31,3, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.