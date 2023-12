Kompliment an alle MCJ-Anleger!

Bei der technischen Analyse der Mcj-Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage betrachtet. Dabei wurde ein Wert von 1045,48 JPY ermittelt, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 1093 JPY liegt, was einer Abweichung von +4,55 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 1100,78 JPY, was ebenfalls nah am letzten Schlusskurs liegt (-0,71 Prozent Abweichung). Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Mcj-Aktie auf beiden Zeitebenen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft, da überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als neutral.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation ergab ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Mcj-Aktie, da in den letzten Wochen kaum Veränderungen feststellbar waren und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) ergab einen Wert von 22,47 über einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer positiven Bewertung führte. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergab eine neutrale Einschätzung mit einem Wert von 52,6. Somit wurde die Gesamteinschätzung der Mcj-Aktie als "Gut" eingestuft.