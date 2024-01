Kompliment an alle LivePerson-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert von 0 bis 100 normiert. Der Liveperson-RSI liegt derzeit bei 50,98, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 38,08, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal "Neutral" und 1 mal "Schlecht" für Liveperson vergeben. Somit erhält das Unternehmen langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Liveperson vor. Die Analysten erwarten jedoch eine Kursentwicklung von 23,29 Prozent und ein mittleres Kursziel von 4,5 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Liveperson bei -63,36 Prozent, was mehr als 72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,93 Prozent, wobei Liveperson mit 73,29 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Bei der Bewertung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität von Liveperson hat in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für Liveperson ein Gesamtwert von "Gut".