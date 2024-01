Kompliment an alle Link Real Estate Investment-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf misst. Für die Link REIT-Aktie beträgt der RSI-Wert 48,72, was auf ein neutrales Signal hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Bewertung von "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Link REIT über einen längeren Zeitraum lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse mittels trendfolgender Indikatoren zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Link REIT-Aktie bei 43,06 HKD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 39,69 HKD, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Link REIT auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Link REIT wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.