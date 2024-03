Kompliment an alle Leonteq-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Leonteq":

Die Aktie von Leonteq bietet aktuell eine Dividendenrendite von 3,45 %, was 1,62 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt bei Kapitalmärkten. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich die Aktie als preisgünstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leonteq mit 27,59 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einer Differenz von 29 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse der Leonteq-Aktie zeigt, dass sie derzeit -16,15 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage und -31,23 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Leonteq. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wird über Leonteq deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.