Kompliment an alle LendingClub-Anleger!

Die Bewertung von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Lendingclub auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde. In den letzten Tagen waren die Themen jedoch hauptsächlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum geben Einblicke in das langfristige Stimmungsbild. In diesem Fall zeigte die Aktie nur eine geringe Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was die Einschätzung als "Schlecht"-Wert bestätigt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Lendingclub aktuell bei 7,63 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs ging bei 8,25 USD aus dem Handel und baute damit einen Abstand von +8,13 Prozent auf. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal.

Die Analysten bewerten die Lendingclub-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 31,31 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält Lendingclub eine "Gut"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.