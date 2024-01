Kompliment an alle Lear-Anleger!

Derzeit wird der Kurs von Lear durch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bewertet. Mit einem KGV von 11,41 Euro zahlt die Börse 11,41 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens. Verglichen mit anderen Werten in der Branche, zahlt die Börse für Lear 44 Prozent weniger. Im Bereich "Automatische Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 20, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird Lear daher als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsänderung können die Aktienkurse beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Lear eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einem "Neutral"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lear bei 136,96 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 141,21 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +3,1 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 133,96 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit +5,41 Prozent Abstand als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Lear daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Lear. Es gab an 12 Tagen hauptsächlich positive Diskussionen, während an zwei Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Lear daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Lear von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.