Kompliment an alle Lamar Advertising-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Lamar Advertising Co zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 43,58 Punkten als auch der RSI25 mit einem Wert von 34,73 weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Stimmung bezüglich Lamar Advertising Co. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild wird daher als neutral bewertet, da keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Lamar Advertising Co bei 97,73 USD verläuft, was als positiv bewertet wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 117,03 USD beträgt +19,75 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein positives Signal, da die Differenz bei +6,29 Prozent liegt. Insgesamt erhält die Lamar Advertising Co-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.