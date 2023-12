Kompliment an alle LafargeHolcim-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim Ltd":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Holcim beträgt 10, was im Vergleich zur Branche "Baumaterialien" mit einem KGV von 30,55 unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Holcim daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Holcim mit einer Rendite von 53,14 Prozent um mehr als 47 Prozent darüber. Die "Baumaterialien"-Branche kam in den letzten 12 Monaten auf eine mittlere Rendite von 6,43 Prozent. Auch hier schneidet Holcim mit 46,71 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich bei Holcim in den letzten vier Wochen verbessert. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein technischer Indikator, zeigt, dass Holcim mit einem Wert von 85,29 als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet jedoch auf eine "neutrale" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Schlecht" bewertet.