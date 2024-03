Kompliment an alle Ladder Capital-Anleger!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Ladder Capital Corp intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Ladder Capital Corp, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Von Analysten wird die Ladder Capital Corp-Aktie derzeit ebenfalls mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 12,5 USD deutet zudem auf ein Aufwärtspotential von 15,63 Prozent hin, was ebenfalls einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Ladder Capital Corp-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Ladder Capital Corp führt.