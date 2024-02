Kompliment an alle Kontoor Brands Inc-Anleger!

Der gleitende Durchschnittskurs der Kontoor Brands hat sich auf 48,07 USD erhöht, während die Aktie selbst einen Kurs von 61,88 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von +28,73 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 59,2 USD, was einem Abstand von +4,53 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Die Analysteneinschätzung basierend auf 4 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten ergibt ein durchschnittliches Rating von "Gut", mit 3 "Gut"-Einstufungen und 1 "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 57,75 USD, was einen potenziellen Rückgang um -6,67 Prozent vom letzten Schlusskurs (61,88 USD) bedeutet, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die langfristige Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bei Kontoor Brands zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Kontoor Brands bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".