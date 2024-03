Kompliment an alle Kodal Minerals-Anleger!

Der Aktienkurs von Kodal Minerals hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -21,53 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Kodal Minerals im Branchenvergleich eine Outperformance von +20,22 Prozent erzielt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,53 Prozent im letzten Jahr, wobei Kodal Minerals 20,22 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung des Aktienkurses basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Kodal Minerals diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Kodal Minerals einmal mit "Gut" und kein einziges Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,46 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 302,17 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 1,85 GBP. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, wodurch sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut" ergibt.

In Bezug auf die Dividende von 0 % ist Kodal Minerals im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (7,73 %) niedriger zu bewerten, da die Differenz 7,73 Prozentpunkte beträgt. Daher wird derzeit die Einstufung "Schlecht" abgeleitet.