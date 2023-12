Kompliment an alle Kion-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Der Aktienkurs von Kion hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,66 Prozent erzielt, was 18,66 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 4,11 Prozent, wobei Kion aktuell 17,55 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Kion wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung selbst eingeschätzt. Laut Analysten waren die Kommentare zu Kion auf sozialen Plattformen überwiegend negativ, jedoch waren die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positiv gestimmt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kion beträgt aktuell 17,24, was 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 31 liegt. Aus dieser Sichtweise ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch überdurchschnittlich hoch, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kion-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

