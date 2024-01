Kompliment an alle Kinder Morgan-Anleger!

Die Aktie von Kinder Morgan weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,6 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,84%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was zu einem negativen Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Kinder Morgan-Aktie ein "Gut"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kinder Morgan liegt mit einem Wert von 17,3 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Analysten bewerten die Kinder Morgan-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 21 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 20,9 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Kinder Morgan eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.