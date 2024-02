Kompliment an alle Kawasaki Heavy IndustriesADR-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Kawasaki Heavy":

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien. Bei der längerfristigen Betrachtung des Unternehmens Kawasaki Heavy Industries zeigt sich eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität hat stark abgenommen, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Eine technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kawasaki Heavy Industries-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3401,27 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3786 JPY liegt, was einer positiven Abweichung von 11,31 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine positive Abweichung von 16,62 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Kawasaki Heavy Industries mit 1,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie. Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Kawasaki Heavy Industries in den letzten 12 Monaten um mehr als 4 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance der "Industrie"-Aktien liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem schlechten Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung der Kawasaki Heavy Industries-Aktie aufgrund der genannten Faktoren.