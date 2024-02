Kompliment an alle Johnson, Johnson-Anleger!

Der Aktienkurs von Johnson & Johnson hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 11,17 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Gesundheitspflege" liegt. Im Gegensatz dazu hat die "Arzneimittel"-Branche eine mittlere Rendite von -9,85 Prozent verzeichnet. Dies zeigt, dass Johnson & Johnson in dieser Hinsicht deutlich besser abschneidet.

Darüber hinaus beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Johnson & Johnson aktuell 15,2, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist.

Die Analyse der Internetkommunikation zeigt gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Analysten haben eine neutrale Einschätzung abgegeben, wobei 4 Kaufempfehlungen, 8 Neutral-Einstufungen und keine schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 177 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 12,13 Prozent entspricht.

Insgesamt zeigt die Entwicklung von Johnson & Johnson im vergangenen Jahr eine starke Performance und wird von Analysten und Bewertungen positiv eingestuft.