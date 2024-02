Kompliment an alle Internet Initiative JapanADR-Anleger!

Das Internet hat einen bedeutenden Einfluss auf die Einschätzung von Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung spielen dabei eine wichtige Rolle. Bei der Analyse von Internet Initiative Japan zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Internet Initiative Japan auf 2547,59 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 2819 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,65 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2689 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Bezogen auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Internet Initiative Japan mit einem Wert von 29,16 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser vergleichsweise hohe Wert führt zu einer negativen Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung der Internet Initiative Japan, wobei die technische Analyse positiver ausfällt als die fundamentale Analyse.