Kompliment an alle Imperial Brands-Anleger!

Die Imperial Brands wird derzeit technisch analysiert und basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1798,34 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1896 GBP) um +5,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1840,23 GBP führt zu einer Einstufung als "Neutral", da hier eine Abweichung von +3,03 Prozent vorliegt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Imperial Brands haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Imperial Brands in diesem Bereich ein "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung der Aktie zeigt, dass sie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen wurde. Für die langfristige Einstufung leitet sich daraus ein "Gut" ab. Im letzten Monat gab es jedoch keine Analystenupdates zu Imperial Brands. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 2293,75 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 20,98 Prozent bedeutet und somit von den Analysten mit "Gut" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Imperial Brands ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weiterführende Studien zeigen, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Gut".