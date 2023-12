Kompliment an alle Immofinanz-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Immofinanz-Aktie zeigt der RSI7 einen Wert von 10,48 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 23,95 im überverkauften Bereich. Insgesamt erhält die Immofinanz-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Immofinanz unterhalten. Basierend auf statistischen Auswertungen ergibt sich ein Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher positiv eingeschätzt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Jedoch wurde die Immofinanz-Aktie weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen an, dass die Immofinanz-Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen wird, da der letzte Schlusskurs deutlich über dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Immofinanz-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen ein überwiegend positives Rating.