Kompliment an alle ITV ADR-Anleger!

Der Stimmungs- und Buzz-Faktor für die Itv-Aktie hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gibt, die von der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien angenommen wird. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussionen in den sozialen Medien konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Itv daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Es wurden auch einige negative Signale festgestellt, was zu einer "Schlecht" Empfehlung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Laut langfristiger Meinung von Analysten erhält die Itv-Aktie die Einschätzung "Gut". Die vorliegenden Bewertungen gliedern sich in 3 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das Kursziel wird jedoch auf 100 GBP festgesetzt. Dies würde einer zukünftigen Performance von 58,18 Prozent entsprechen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Itv-Aktie liegt bei 29,14, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,57 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält die Itv-Aktie von der Redaktion eine positive Gesamtbewertung basierend auf der Stimmung und Analyse in den sozialen Medien, den Analysteneinschätzungen und dem Relative Strength-Index.