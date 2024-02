Kompliment an alle ITE-Anleger!

Die Ite-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 17,86 Prozent auf, was einen höheren Wert darstellt als der Durchschnittswert in der "IT-Dienstleistungen"-Branche (6,48%). Dies bedeutet eine Differenz von +11 im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche. Aus diesem Grund erhält die Ite-Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) wird die Ite-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,71, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 42,68 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine Empfehlung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Ite-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,03 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,025 HKD um -16,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,02 HKD, was einer Abweichung von +25 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei einem Niveau von 25 eine Einstufung von "Gut" an, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 44,44 eine "Neutral"-Einschätzung liefert. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".