Kompliment an alle IMI-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "IMI":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Im Falle von Imi zeigt der RSI7 aktuell 86,67 Punkte, was auf eine Überkaufsituation hinweist. Dementsprechend erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Imi. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass sich das Wertpapier in keiner klaren Auf- oder Abwärtstrend befindet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Imi-Aktie abgegeben wurden, wovon alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1906,67 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 18,28 Prozent bedeutet. Somit erhält Imi auch in diesem Punkt eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") und der "Maschinen"-Branche liegt Imi mit einer Rendite von 33,11 Prozent deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.