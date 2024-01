Kompliment an alle IBM-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Casio Computer":

Die technische Analyse der IBM-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 142,59 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 172,83 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +21,21 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 159,71 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +8,21 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Gut".

Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung rund um die IBM-Aktie überwiegend positiv ist. In den letzten zwei Wochen wurden viele positive Kommentare und Meinungen veröffentlicht, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus lassen sich drei Handelssignale erkennen, davon zwei positive und ein negatives, was letztendlich zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Für Investoren, die in die IBM-Aktie investieren, bietet sich eine Dividendenrendite von 4,49 %, was einen Mehrertrag von 2,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der IBM zeigt bei einem Wert von 6,59 auf einem Zeitraum von 7 Tagen eine "Gute" Einstufung an. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 35,59 eine "Neutrale"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf technischer Analyseebene.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre IBM-Analyse vom 25.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich IBM jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen IBM-Analyse.

IBM: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...