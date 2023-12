Kompliment an alle Honeywell-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Ebara":

Der Aktienkurs von Honeywell verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -6,01 Prozent, was 32,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 26,56 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Industriekonglomerate" beträgt 13,85 Prozent, und Honeywell liegt derzeit 19,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Honeywell eine starke Aktivität in den sozialen Medien. Die Diskussionintensität wird als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt in diesem Zeitraum stabil, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" führt.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Honeywell als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,87 insgesamt 35 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 30,63 im Segment "Industriekonglomerate". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Honeywell-Aktie derzeit als überverkauft betrachtet, mit einem RSI-Wert von 24,8 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Gut".