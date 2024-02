Kompliment an alle Hochtief-Anleger!

Die Hochtief Aktie hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 92,66 EUR erreicht, während ihr aktueller Kurs bei 102,2 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +10,3 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 102,42 EUR, was einem Abstand von -0,21 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" hat die Hochtief Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 77,82 Prozent erzielt, was 74,66 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauwesen" beträgt durchschnittlich 3,23 Prozent, wobei Hochtief aktuell 74,59 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung bezüglich Hochtief war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anlegerstimmung daher die Einstufung als "Gut".

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hochtief in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.