Kompliment an alle Hella-Anleger!

Hella & schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten eine niedrigere Dividendenrendite von 0,37 % aus, was 3,44 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,82 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hella &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 72,86 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 82,3 EUR liegt, was einem Unterschied von +12,96 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 76,3 EUR, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt, da der letzte Schlusskurs um +7,86 Prozent darüber liegt. Zusammenfassend erhält die Hella &-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Hella & eingestellt. Es gab in den Diskussionen überwiegend positive Themen, während negative Diskussionen selten waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Hella & daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hella &-Aktie laut dem kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim RSI25 hingegen ist die Aktie überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Hella & somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.