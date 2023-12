Kompliment an alle Hella-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Die Hella &-Aktie wurde in Bezug auf die technische Analyse bewertet und erhielt positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +12,8 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Ebenso erhielt die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt lag.

In den letzten zwei Wochen wurde Hella & von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier eine Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Hella & mit einer Rendite von 14,31 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. Die gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Hella & daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Rating.