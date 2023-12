Kompliment an alle Heico-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Heico":

Die Heico-Aktie zeigt sich im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" als unrentables Investment. Mit einer Dividendenrendite von 0,12 Prozent liegt sie 16,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche selbst weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 17% auf. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Heico-Aktie aktuell mit einem Wert von 20,54 überverkauft ist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 27, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus eine Einstufung von "Gut" für die RSI.

Auf fundamentalen Kriterien basierend ergibt sich ebenfalls ein eher schlechtes Bild für die Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heico liegt mit einem Wert von 60,67 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 30, was die Aktie als "teuer" kennzeichnet.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Heico-Aktie betrifft, so verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm zu. Aufgrund dieser Analyse erhält die Heico-Aktie in diesen Kategorien ein "Gut"-Rating.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Heico-Aktie anhand verschiedener Bewertungskriterien als eher unrentabel und teuer eingestuft wird, während das Sentiment der Anleger positiv bewertet wird.