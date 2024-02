Kompliment an alle Hays ADR-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "HAYS":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Hays herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 29,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Hays überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen keine klare Überkauft- oder Überverkauft-Situation, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Hays-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Hays liegt bei 2,8 Prozent und damit 8,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11 Prozent für die Branche "Professionelle Dienstleistungen". Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Hays insgesamt 4 Analystenbewertungen, die eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" ergaben. Die Kursprognose der Analysten besagt, dass ein Aufwärtspotenzial von 62,12 Prozent besteht, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Hays in diesem Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung bei den Diskussionen über Hays. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Hays aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie dadurch mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.