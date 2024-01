Kompliment an alle HMN-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Hmn liegt mit 14,74 unter dem Branchendurchschnitt von 15, was bedeutet, dass die Aktie preisgünstiger erscheint. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hmn mit 1,7 Prozent 137,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Ein Blick auf die Performance der Aktie zeigt, dass Hmn in den letzten 12 Monaten um 11,09 Prozent gestiegen ist, was einer Outperformance von +9,37 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hmn liegt bei 65,69, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 zeigt einen Wert von 23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.