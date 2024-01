Kompliment an alle Grifols S-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Grifols":

Die Diskussionen rund um Grifols auf sozialen Medien haben in den letzten beiden Wochen deutlich positive Meinungen hervorgebracht. Auch die angesprochenen Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt wurden sieben Handelssignale ermittelt, wobei kein positives und sieben negatives Signale vorliegen. Somit wird die Aktie letztendlich als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Grifols bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Grifols liegt aktuell bei 45,5 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 38,65 ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Wertpapier von Grifols damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen über Grifols. Die Rate der Stimmungsänderung für Grifols weist kaum Veränderungen auf. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Grifols mit 14,57 EUR derzeit +12,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +22,13 Prozent, was auch zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.