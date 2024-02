Kompliment an alle Gray Television-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Die langfristige Meinung der Analysten zu Gray Television-Aktien lautet "Gut". Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, gab es im letzten Monat keine Aktualisierungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 18 USD, was einer potenziellen Performance von 85,76 Prozent entspricht, da derzeit ein Preis von 9,69 USD vorliegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Gray Television-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,92 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 9,69 USD weicht somit um +22,35 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht erneut als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,68 USD) liegt mit einem Schlusskurs von +11,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie also eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Gray Television-Aktie liegt bei 28, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 41,14 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamtbewertung basierend auf dem RSI fällt daher positiv aus.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt bei Gray Television eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt erhält die Gray Television-Aktie daher eine überwiegend positive Bewertung von Analysten und in der technischen Analyse, während die Einschätzung basierend auf dem Sentiment und Buzz neutral ausfällt.