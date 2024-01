Kompliment an alle Gray Television-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Gray Television. In den letzten Tagen gab es acht positive und ein negatives Feedback, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als neutral eingestuft. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Gray Television daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) für Gray Television derzeit bei 76,52 liegt, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausweitung der RSI auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 44, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 1 Bewertung für die Gray Television-Aktie abgegeben, wovon 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 18 USD, was ein Aufwärtspotential von 106,42 Prozent bedeutet. Daher erhält Gray Television eine "Gut"-Empfehlung auf Basis der Analysteneinschätzung.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts der Gray Television-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert von 7,87 USD deutlich über dem letzten Schlusskurs von 8,72 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Gray Television-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen ein "Gut"-Rating.