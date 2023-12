Kompliment an alle Goldcup Electric Apparatus-Anleger!

Die Goldcup Electric Apparatus-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine neutrale Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 7,69 CNH, während der aktuelle Kurs bei 7,67 CNH liegt, was einer Abweichung von -0,26 Prozent entspricht. Ebenso erhält die Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 7,77 CNH und einem letzten Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse konnte die Goldcup Electric Apparatus-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +26,79 Prozent im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche erzielen. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit 26,74 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Goldcup Electric Apparatus mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,06 ein vergleichsweise niedriges Niveau auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung im Sentiment und Buzz führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe auch ein "Gut"-Rating.