Kompliment an alle Global Payments-Anleger!

Die Global Payments-Aktie wird derzeit positiv bewertet, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Hinblick auf das Sentiment und die Kommunikationsfrequenz. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 114,38 USD, während der aktuelle Kurs bei 133,9 USD liegt, was einer Abweichung von +17,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 123,81 USD über dem aktuellen Kurs (+8,15 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Global Payments auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Global Payments liegt mit 0,97 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,6 %, was zu einer negativen Bewertung führt.

Fundamental gesehen wird die Global Payments-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,07 einen Abstand von 59 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,01 aufweist. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.