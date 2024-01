Kompliment an alle Global Medical Reit-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Global Medical REIT Inc-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt hingegen bei 40,11, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Basierend auf der RSI-Bewertung ergibt sich daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Global Medical REIT Inc-Aktie.

Analysten schätzen die Aktie der Global Medical REIT Inc auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 1 die Aktie als "Gut" ein, während keine neutral und keine schlecht bewertet wurde. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten für das Kursziel liegt bei 12 USD, was einer Erwartung von 12,36 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Global Medical REIT Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,44 USD. Der letzte Schlusskurs von 10,68 USD weicht somit um +13,14 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Global Medical REIT Inc-Aktie daher sowohl aufgrund des RSI als auch aufgrund der Analystenbewertungen und der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.