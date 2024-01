Kompliment an alle Geron-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier zum aktuellen Zeitpunkt "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI ist ein Indikator der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Für die Geron-Aktie wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 69,39 Punkten, was darauf hinweist, dass die Geron-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Geron auf 25-Tage-Basis liegt bei 45,4, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Geron also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Geron-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2,49 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 2,11 USD, was einem Unterschied von -15,26 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, welcher aktuell bei 1,97 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einer positiveren Bewertung führt. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Geron.

Die langfristige Meinung von Analysten führt zu einer Einschätzung von "Gut" für die Geron-Aktie. Die Gesamtbewertungen der Analysten belaufen sich auf 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Geron. Das Kursziel der Analysten liegt bei 5 USD, was einer potenziellen Performance von 136,97 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden betrachtet, wobei interessante Ausprägungen bei der Analyse von Geron festgestellt wurden. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Geron-Aktie.