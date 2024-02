Kompliment an alle Geospace-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Geospace liegt bei 34,58 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,29 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat Geospace in den letzten 12 Monaten eine Performance von 203,62 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei 26,19 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +177,43 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität über Geospace eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Geospace daher als "Gut"-Wert eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Geospace besonders positiv diskutiert, mit neun Tagen im grünen Bereich und kaum negativen Diskussionen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt erhält Geospace eine "Gut"-Bewertung.