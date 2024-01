Kompliment an alle Genfit-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Genfit":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass die Anleger in den letzten Wochen nicht wesentlich mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben als üblich. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Genfit-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Genfit-Aktie beträgt derzeit 38,81, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Gut" angesehen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Die Analyse der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger die Genfit-Aktie in den letzten zwei Wochen eher neutral bewertet haben. Daher wird auch auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren wird festgestellt, dass die Genfit-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 3,46 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,75 EUR liegt, was einer Abweichung von +8,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,19 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darüber, mit einer Abweichung von +17,55 Prozent. Auch hier wird die Genfit-Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich somit für die Genfit-Aktie eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf Sentiment und Buzz, eine "Gut"-Einstufung für den RSI und eine "Gut"-Einstufung auf Basis trendfolgender Indikatoren.