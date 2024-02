Kompliment an alle Genetron Holdings-Anleger!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er nimmt Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und normiert sie auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für Genetron liegt bei 6,25, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 25,81, was ebenfalls eine positive Bewertung ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Genetron wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, mit vereinzelten positiven und negativen Themen. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen haben dazu geführt, dass die Bewertung für Genetron auf "Gut" angehoben wurde.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Genetron-Aktie von 3,93 USD als positiv bewertet, da er sich um +24,76 Prozent vom GD200 (3,15 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 3,74 USD, was einem Abstand von +5,08 Prozent entspricht. Unter Berücksichtigung dieser Daten wird der Kurs der Genetron-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.