Kompliment an alle GWR-Anleger!

Der aktuelle Stand der Aktie von Gwr zeigt keine wesentlichen Veränderungen hinsichtlich der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Situation als überverkauft eingestuft, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die technische Analyse ergibt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und der letzten 50 Handelstage. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und in Diskussionen zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt sind, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Gwr daher in verschiedenen Kategorien ein "Gut"-Rating.

