Kompliment an alle Fraport-Anleger!

Die Dividendenrendite von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide liegt derzeit bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,95 Prozent für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutlich positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Diskussionsstärke und die Veränderung der Anzahl der Beiträge deuteten auf eine höhere Aufmerksamkeit hin, was ebenfalls mit "Gut" bewertet wurde. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 49,75 EUR liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 54,5 EUR (+9,55 Prozent) liegt und somit eine Bewertung von "Gut" ergibt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+1,08 Prozent). Die Stimmung rund um Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine insgesamt positive Bewertung. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung und der Handelssignale als "Gut" eingestuft.