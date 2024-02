Kompliment an alle Foxtons-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Foxtons Group":

Die Foxtons-Aktie wird von Analysten neutral bewertet, wie aus einer Analyse von 1 Bewertung der letzten zwölf Monate hervorgeht. Es gab keine positiven oder negativen Aktualisierungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um -31,62 Prozent fallen könnte. Daher wird die Empfehlung für die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Foxtons-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 41,42 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 58,5 GBP liegt, was einer Abweichung von +41,24 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Foxtons eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Foxtons eine "Gut"-Einschätzung von den Anlegern.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wurde bei Foxtons eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, daher wird für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.